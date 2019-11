Die Steiermark wählt. Das Bundesland war stets für Österreich bedeutender, als es seiner Größe entspricht.

Das hatte es schon lange nicht gegeben: Bei der jüngsten Nationalratswahl konnte sich die ÖVP in sämtlichen steirischen Bezirken an die Spitze setzen - auch in jenen obersteirischen Industrieregionen, die seit Jahrzehnten tiefrot (und in starken FPÖ-Zeiten mitunter auch blau) ...