Steiermark-Wahl: SPÖ ortet "Verabredung für Ibiza-Koalition"

In der Steiermark hat es am Sonntag harsche Worte zur Vorverlegung der Landtagswahl auf November gegeben. Die SPÖ ortete eine "Verabredung für eine Ibiza-Koalition". Die Grünen meinten, das freie Spiel der Kräfte bis zur Wahl könne etwa für Beschlüsse zum Klimaschutz oder zum öffentlichen Verkehr genützt werden und die FPÖ hofft auf Bewegung in der Causa Zentralklinik Liezen.

SN/APA/INGRID KORNBERGER Die Steiermark zieht die Landtagswahl vor