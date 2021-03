Steiner schloss in Ausschuss Gegenleistungen für Spenden aus

Mit Stefan Steiner war einer der engsten Berater von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch in den Ibiza-U-Ausschuss geladen, um zum Projekt "Ballhausplatz" also jener Wahlkampf-Strategie Stellung zu nehmen, die zum Ziel hatte den damaligen VP-Chef Kurz 2017 ins Kanzleramt zu hieven. Dabei handle es sich um eine "Schöpfung der Medien", eine "Spendenrallye" habe es nicht gegeben, so Steiner. Auch könne er Gegenleistungen für Gesetze oder Posten "ausschließen".

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Kurz-Berater Steiner im Ibiza-U-Ausschuss