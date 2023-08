Steinhart als Beschuldigter in Equip4Ordi-Causa geführt

Der Präsident der Wiener Ärztekammer, Johannes Steinhart, wird nun in der Causa rund um mutmaßliche Malversationen in der Tochtergesellschaft Equip4Ordi als Beschuldigter geführt. Wie die Rechercheplattform "Dossier" unter Berufung auf die Sprecherin der Wiener Staatsanwaltschaft, Nina Bussek, online berichtete, gehe es um den Verdacht der Beteiligung an Untreue. Wegen der Komplexität des Verfahrens sei dieses einer Sondergruppe zugewiesen worden.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Wiener ÄK-Präsidenten Steinhart