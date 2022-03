Steinhart löst Szekeres als Wiener Ärztekammer-Präsident ab

Der derzeitige Vizepräsident Johannes Steinhart wird neuer Präsident der Wiener Ärztekammer. Steinhart teilte am Montag mit, dass er eine neue Koalition aus sieben Fraktionen gebildet habe und davon ausgeht, in der konstituierenden Sitzung am 3. Mai gewählt zu werden. Steinhart löst den bisherigen Präsidenten Thomas Szekeres ab. Szekeres muss damit auch als Präsident der Bundes-Ärztekammer abdanken, weil diese Position nur einer der Landespräsidenten ausüben kann.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Johannes Steinhart wird Wiener Ärztekammer-Präsident