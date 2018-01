Steirische Bezirksfusionen sparen 5,2 Millionen Euro

Die steirischen Bezirksfusionen Anfang 2013 sollten Strukturen vereinfachen und Geld sparen - u.a. durch langfristig weniger Personal bzw. Gebäudenutzung. Fünf Jahre später gab LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP) am Freitag laut ORF Steiermark bei einem Bezirksbesuch einen Überblick über das jährlich Gesparte - 5,2 Millionen Euro. Langfristig geplant sind laut Zahlen von Ende 2012 zehn Millionen Euro.

Weitere Bezirksfusionen plant Schützenhöfer nicht: "In meinem irdischen Leben nicht mehr, es sei denn, sie erfolgen freiwillig", antwortete er auf diese Frage.

Die - Anfang 2012 gestarteten - Bezirksfusionen wurden mit 1. Jänner abgeschlossen. Damit wurden aus 17 Bezirken (inklusive der Statutarstadt Graz, die Bezirk und Gemeinde gleichzeitig ist) 13. Im Sonderfall Bezirk Liezen wurde eine der beiden Exposituren, nämlich Bad Aussee, aufgelöst, Gröbming blieb als Expositur der BH Liezen bestehen. Zusammengeführt wurden Hartberg und Fürstenfeld zu Hartberg-Fürstenfeld bzw. Feldbach und Radkersburg zu Südoststeiermark, Knittelfeld und Judenburg zu Murtal, Bruck und Mürzzuschlag zu Bruck-Mürzzuschlag.

Die Bezirksfusionen waren neben den Gemeindezusammenlegungen mit 1. Jänner 2015 eines der Kernstücke der sogenannten "Reformpartnerschaft" aus SPÖ (unter LH Franz Voves) und dem damaligen LHStv. Hermann Schützenhöfer (ÖVP).

Schützenhöfer zog nun anlässlich eines Bezirksbesuchs in Murtal am Freitag eine Art Bilanz: "Uns ist es darum gegangen, einmal in Österreich zu zeigen, nach 40 Jahren, wo sich vieles in der Gesellschaft geändert hat - auch die Strukturen der Bezirke zu ändern. Das geht mittlerweile sehr gut, das ist für mich - auch für den Franz Voves, muss ich sagen, eine Genugtuung, die sich jetzt einstellt, denn als wir mit den Reformen begonnen haben, hat man eher den Eindruck gehabt, das ist so eine Art lebensverkürzender Vorgang für uns."

Einsparungen sollten vor allem durch nicht nachbesetzte Stellen wegen Pensionierungen erzielt werden, teils auch durch weniger erforderliche Gebäude und Räumlichkeiten. "Die Einsparungen wurden nur durch natürliche Abgänge und organisatorische Änderungen erreicht", hieß es dazu in einer der APA vorliegenden Unterlage aus dem Büro Schützenhöfer. Diese beträfen Bedienstete aller Ebenen wie u.a. Referatsleiter, Referenten, Sachbearbeiter, Assistenten, Kraftfahrer usw. Um spürbare Qualitätsverluste zu vermeiden, wurden Berufsgruppen wie Amtsärzte, Amtstierärzte, Sozialarbeiter, Förster usw. ausgenommen. Im Prinzip habe man niemanden entlassen, aber "wenn sie in Pension gehen, werden sie nicht ersetzt", sagte LH Schützenhöfer laut ORF.

Laut der Unterlage aus dem Büro Schützenhöfer gibt es nun rund 100 Vollzeitäquivalente in den fusionierten Bezirken weniger. An Gebäudeaufwendungen seien jährlich rund 0,85 Millionen Euro weniger zu verzeichnen, an Personalkosten 4,41 Millionen Euro weniger, im Vergleich von 2011 valorisiert zu 2017. Das macht zusammen eine Einsparung von 5,26 Millionen Euro jährlich. Durch weitere Nichtnachbesetzungen dürften langfristig - also in zehn Jahren und mehr ab den Inkrafttreten der Reform - weitere Einsparungen hinzukommen. 2012 hatten die "Reformpartner" rund zehn Millionen Einsparungspotenzial jährlich genannt.

(APA)