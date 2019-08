Steirische Grüne Krautwaschl "skeptisch" zu ÖVP-Kooperation

Anders als ihre Tiroler Kollegin Ingrid Felipe will sich die steirische Spitzenkandidatin zur Landtagswahl 2020, Sandra Krautwaschl, nicht auf eine Koalitionsansage einlassen: "Wir müssen es in den Nationalrat schaffen - und im Landtag bei der Wahl im nächsten Mai möglichst stärker werden", sagte die Landtagsabgeordnete. In Klimafragen müsste energisch agiert werden, man habe keine Zeit mehr.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Laut Krautwaschl müsse in Klimafragen energisch agiert werden