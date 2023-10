Steirische Landesrätin Bogner-Strauß wirft das Handtuch

Die steirische Gesundheitslandesrätin und Ex-Ministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) hat am Montag - wenige Tage nach Agrarlandesrat Hans Seitinger (ÖVP) - ebenfalls ihren Rückzug bekannt gegeben. In einer Stellungnahme hieß es: "In den vergangenen Tagen zeigte sich - auch mit dem Hintergrund des Rücktritts von Hans Seitinger -, dass der hohe Einsatz und die Belastung in vielen Bereichen meiner Arbeit mir als Politikerin und vor allem als Mensch einen hohen Preis abverlangen."

"Ich möchte mich bei allen Mitstreiterinnen und Kolleginnen, beim Koalitionspartner und vor allem bei meinem Team für die Zusammenarbeit in den vergangenen rund vier Jahren bedanken", hieß es weiter. Vieles sei gelungen: "Wir haben das Steiermark-Tarifmodell für die Pflege auf den Weg gebracht, wir haben ein Strukturpaket für die KAGes geschnürt, das mehr Planungssicherheit und mehr Gehalt für die Mitarbeitenden bringt. Auch in den Bereichen Gleichstellung und dem Miteinander der Generationen in unserem Bundesland haben wir wichtige Schritte gesetzt. Dankbar für die Möglichkeit meinem geliebten Heimatland in dieser Funktion dienen zu können, verabschiede ich mich", schloss Bogner-Strauß.

Sie werde beim Landesparteivorstand Montagvormittag, bei dem die Nachfolge von Seitinger beraten und beschlossen wird, um Entpflichtung ihres Mandats als Landesrätin ersuchen. Künftig wolle sie sich auf ihre Arbeit als ÖVP-Frauenchefin und als Mandatarin zum Österreichischen Nationalrat konzentrieren.

Dorthin kann Bogner-Strauß angesichts ihrer prominenten Platzierung bei der Nationalratswahl 2019 jederzeit zurückkehren. Die vormalige Frauenministerin war sowohl auf der steirischen Landesliste als auch im Regionalwahlkreis Graz und Umgebung auf Platz eins gesetzt. Auf der Bundesliste war sich mit Platz sechs zusätzlich abgesichert. Insofern gibt es mehrere Möglichkeiten, wessen Mandat Bogner-Strauß übernehmen könnte, in erster Linie kämen die steirischen Sitze von Karl Schmidhofer und Ernst Gödl in Frage. Bogner-Strauß gehörte dem Nationalrat einige Monate nach November 2017 vor ihrem Wechsel in die Bundesregierung sowie ein halbes Jahr 2019 vor ihrem Umstieg in die Landespolitik an.

Wer ihr und Seitinger nachfolgt, wird Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) wohl bei der Pressekonferenz am frühen Montagnachmittag bekanntgeben.