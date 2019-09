Steirischer Ex-Landesrat Gerhard Hirschmann gestorben

Der ehemalige steirische ÖVP-Politiker Gerhard Hirschmann ist tot. Wie Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) Samstagfrüh in einer Aussendung mitteilte, starb der ehemalige Landesrat am Freitag während einer Zugfahrt von Wien nach Graz an einem Herzinfarkt. Hirschmann wurde 68 Jahre alt.

