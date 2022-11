Steirischer Kammerpräsident entschuldigt sich in Gagen-Sache

Nach dem Wirbel um seine Gage hat sich der steirische Wirtschaftskammerpräsident und Obmann des Wirtschaftsbunds Steiermark Josef Herk am Freitag bei einer Pressekonferenz "für die entstandene Optik" entschuldigt: "Es sind Fehler passiert." Auch wenn die Beschlüsse rechtlich in Ordnung gewesen seien, "entbindet das nicht von der Kommunikationspflicht". Er kündigte eine Transparenzoffensive an. Zudem informierte er über weitere 2.000 Euro Aufwandsentschädigung, die er beziehe.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Aufregung um Landeskammer