Steirischer Landtag konstituiert sich nach Landtagswahl

Der steirische Landtag tritt nach der Wahl vom 24. November am Dienstag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Am Montag hatten ÖVP und SPÖ ihre Regierungsverhandlungen abgeschlossen. Wahlsieger ÖVP wird mit Hermann Schützenhöfer den Landeshauptmann stellen, Anton Lang (SPÖ) soll sein Stellvertreter werden. Neben der Wahl der Landesregierung steht auch die Kür der Bundesräte am Programm.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Schützenhöfer wird Landeshauptmann, Lang Stellvertreter