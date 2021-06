Stelzer jetzt offiziell Spitzenkandidat der ÖVP für OÖ-Wahl

Wenig überraschend hat die ÖVP OÖ am Montag Landeshauptmann Thomas Stelzer zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 26. September gewählt. Mit ihm auf Platz eins beschloss der Parteivorstand auch einstimmig die Landes- und die fünf Wahlkreislisten. Nimmt man die aktuelle ÖVP-Mandatsstärke von 21, wäre ein Drittel aller Kandidaten neu im kommenden Landtag. Quereinteiger wie Siebenkämpferin Verena Mayr und Radrennfahrer Riccardo Zoidl stehen an nicht wählbaren Plätzen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Der LH stellt sich zum ersten Mal der Wahl