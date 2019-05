Stelzer und Haimbuchner demonstrieren in OÖ Einigkeit

Nach einem Koalitionsausschuss am Mittwoch in Linz haben der oberösterreichische LH Thomas Stelzer (ÖVP) und LHStv. Manfred Haimbuchner (FPÖ) demonstrativ große Einigkeit präsentiert: Man habe sich ein Programm vorgenommen und wolle das nun weiter umsetzen, so der Tenor in einem gemeinsamen Statement. Die Opposition kritisierte den türkis-blauen Kurs scharf.

SN/APA/FOTOKERSCHI.AT/KERSCHBAUMMAY In Linz marschieren ÖVP und FPÖ noch einig nebeneinander