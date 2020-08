Stenzel würde an Identitären-Kundgebung wieder teilnehmen

Die nicht amtsführende FPÖ-Stadträtin Ursula Stenzel ist am Freitag nicht nur von ihrem Rücktritt als FPÖ-Kandidatin für die Wien-Wahl zurückgetreten, sie hat auch ihr Bedauern über die Teilnahme an einer Kundgebung der Identitären Bewegung im September 2019 zurückgenommen. "Ich bedaure es nicht. Ich würde dieses Gedenken wieder machen", sagte sie in der "ZiB Nacht" am Freitag.

SN/APA (Archiv/EXPA/GRUBER) "Fackelläuferin" Stenzel scheint ihre Meinung geändert zu haben