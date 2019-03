Stern will weiter Zusammenarbeit mit Grünen bei EU-Wahl

Die Parteichefin der Liste JETZT, Maria Stern, hat am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" einmal mehr an die Grünen appelliert, bei der EU-Wahl Ende Mai doch noch einen gemeinsamen Weg zu gehen. "Die Tür zu den Grünen bleibt offen", meinte sie. Fix ist für die ehemalige Liste Pilz, dass man bei den Landtagswahlen in der Steiermark und in Wien antritt, kündigte die Oppositionspolitikerin an.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Maria Stern will mit den Grünen kooperieren