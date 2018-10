Steuerausnahmen kosten den Staat 15 Mrd. Euro

Für die Steuerreform 2020 hat die Regierung eine Durchforstung der Ausnahmen im Steuersystem angekündigt. Welches Potenzial hier theoretisch zur Verfügung steht, zeigt der Förderungsbericht, den der Ministerrat am Mittwoch beschließt. Die "indirekten Förderungen" sind mit 15,1 Mrd. Euro fast dreimal so hoch wie die direkten Förderungen. Und letztere steigen heuer noch einmal kräftig an.

SN/APA (Symbolbild)/ROLAND SCHLAGER Begünstigungen sollen durchforstet werden