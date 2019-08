Die nächste Regierung wird um eine Steuerreform nicht herumkommen. Das ist freilich leichter gesagt als getan.

Einkommenssteuer: plus 14,2 Prozent. Körperschaftssteuer: plus 9,6 Prozent. Lohnsteuer: plus 5,3 Prozent. Umsatzsteuer: Plus 2,2 Prozent. So sehen die kürzlich präsentierten Halbjahreszahlen des Finanzministeriums aus. Die gute Konjunktur hat dazu geführt, dass die Steuereinnahmen des Bundes von Jänner bis Juni ...