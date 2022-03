Stichwahl-Verzicht in Tiroler Großgemeinde

Die Wörgler SPÖ-Bürgermeisterin Hedi Wechner hat am Mittwoch entschieden, nicht in die Stichwahl am 13. März zu gehen. Stattdessen wird der ÖVP-Gegenkandidat Michael Riedhart mit sofortiger Wirkung Stadtchef, teilte Wechner am Abend in einer Aussendung mit. Wechner musste beim ersten Durchgang am Sonntag einen massiven Absturz einstecken: Sie verlor 32 Prozent der Wählerstimmen und erreichte nur mehr 22 Prozent. Riedhard dagegen konnte 39 Prozent Zustimmung erzielen.

