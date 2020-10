Strache als blauer Spaltpilz

Die Zukunft der schwer beschädigten FPÖ hängt auch vom Abschneiden ihres Ex-Parteichefs ab. Wie geht es weiter, wenn Strache punktet?

Die Schlacht um Wien wird auf dem Viktor-Adler-Markt ausgetragen. Vor jeder Wahl gehen hier in Wien-Favoriten, dem einwohnerstärksten Bezirk der Bundeshauptstadt, FPÖ-Kundgebungen über die Bühne. Vor jeder Wahl schmettern Spitzenkandidaten markige Sprüche in die Menge, sorgen mit Schenkelklopfern für Gejohle. Vor der Wien-Wahl am Sonntag ist es nicht anders: Nur dass die Blauen diesmal nicht die mächtige Wiener SPÖ das Fürchten lehren, sondern der Kampf Blau gegen Blau hier ins Finale geht. Zwei Großveranstaltungen - Corona hin oder her: Da ...