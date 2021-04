Strache drohen bis zu fünf Jahre Haft

Fast zwei Jahre nach Veröffentlichung des Ibiza-Video gibt es erstmals eine Korruptionsanklage.

Noch vor wenigen Tagen sah sich der ehemalige Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache durch die Veröffentlichung weiterer Teile des Ibiza-Videos entlastet. Nun muss sich Strache erstmals nach seinen verhängnisvollen Aussagen auf Ibiza vor Gericht verantworten: Der ehemalige FPÖ-Obmann wird von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) angeklagt.

Und zwar geht es um das sogenannte PRIKRAF-Verfahren. Die Abkürzung steht für Privatkrankenanstaltenfinanzierungsfonds. In dem Verfahren geht es um möglichen Gesetzeskauf und damit verbundene Vergünstigungen für einen mit Strache befreundeten Privatklinikbetreiber. Strache hatte als Regierungsmitglieder dafür geworben, dass die Privatklinik in den Finanzierungsfonds (PRIKRAF) aufgenommen wird. Dadurch konnte sie Leistungen direkt mit den Sozialversicherungen verrechnen. Weil der Klinikchef an die FPÖ gespendet und Strache auf seine Yacht eingeladen hatte, vermutete die WKStA Korruption. Außerdem soll Strache in einem Chat den Parteispender gefragt, was denn für ein Gesetz "gebraucht" werde. Die WKStA bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Strafantrag gegen Strache.

Tatverdächtig ist demnach neben Strache "eine weitere Person", wobei es sich eben um den Betreiber der Klinik handeln dürfte. Die Staatsanwaltschaft sieht Bestechung und Bestechlichkeit gegeben. Der Klinikchef und Strache hatten die Vorwürfe stets bestritten. Der Vorwurf der Korruptionsjäger umfasst im Detail "die Gewährung korruptionsstrafrechtlich relevanter Vorteile" an Strache als ehemaligen Amtsträger "als Gegenleistung für die parteiische Unterstützung bei der Änderung des Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds-Gesetzes mit dem Zweck der Aufnahme einer Privatklinik in den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds".

Strache wollte sich auf SN-Anfrage "aus Respekt gegenüber dem Gericht" nicht zu dem Strafantrag äußern. Über seinen Anwalt ließ er ausrichten: "Die Vorwürfe werden im Rahmen der öffentlichen Gerichtsverhandlung ruhig und sachlich zu entkräften sein."