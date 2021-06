Strache hält die Justiz auf Trab

Der Ex-FPÖ-Chef muss am 6. Juli vor Gericht. Doch einige Ermittlungen gegen den Auslöser der Ibiza-Affäre sind noch im Laufen.

Statt zurück auf die politische Bühne, wie sich das Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wünschen würde, geht es ab 6. Juli auf die Anklagebank. Es ist der erste Prozess Straches in Folge des Ibiza-Skandals. Der ehemalige Vizekanzler ist wegen Bestechlichkeit angeklagt und zwar in einer Sache, die ein Zufallsfund in den Ermittlungen rund um das Ibiza-Video ist - während andere Ermittlungen noch laufen.

Konkret geht es bei der Anklage um eine 10.000-Euro-Spende eines Wiener Klinik-Betreibers und Freundes von Strache an ...