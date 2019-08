Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat ab September einen neuen Job. Laut der Tageszeitung "Österreich" wechselt der ehemalige Vizekanzler in die Immobilienbranche. Er soll künftig für die K.Y.A.T.T. Immobilien Entwicklungs GmbH in Baden in Niederösterreich tätig sein. Von der FPÖ beziehe er "seit dem 22. Mai" kein Gehalt mehr, erklärte er gegenüber dem Blatt.

