Strache: Hauptwohnsitz Wien zur Eherettung

Ex-FPÖ-Chef Heinz Christian Strache hat am Dienstag in TV-Interviews bekräftigt, seinen Hauptwohnsitz - und damit den fürs Antreten bei der Wien-Wahl notwendigen Lebensmittelpunkt - nicht in Klosterneuburg zu haben, sondern in der früheren kleinen Wohnung seiner Mutter in Wien-Landstraße. Er lebe dort, um damit seine Ehe retten zu können. Am Wochenende verbringe er aber Zeit mit der Familie.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Strache wohnt laut eigenen Angaben unter der Woche in Wien