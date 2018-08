Strache im "Sommergespräch": Ein Füllhorn an Reformen - und ein armer Müllmann

Eine Reform der Mindestsicherung, fixiert im kommenden Herbst. Eine "große Steuerreform", vorgestellt im Jänner 2019. Eine Senkung der Lohnnebenkosten ab 2020. Und eine Beschleunigung der Asylverfahren: Diese sollen in Zukunft innerhalb von sechs Monaten entschieden sein. Mit dieser Fülle an Vorschlägen wartete FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache Montagabend im ORF-"Sommergespräch" auf - malerisch aufgezeichnet in der Wachau vor der Skyline des ebenso malerischen Städtchens Dürnstein.



Die Koalition hat, wie es scheint, einen arbeitsreichen Herbst vor sich. Der Reihe nach: Die Steuerreform soll Strache zufolge rund 3,5 Milliarden Euro umfassen und "nicht nur aus einer Tarifreform" bestehen; Details blieb der Vizekanzler schuldig. Ab 2022 solle auch die Kalte Progression "ausgeglichen" werden. Aus dieser Wortwahl kann geschlossen werden, dass an eine endgültige Abschaffung dieser inflationsbedingten Steuererhöhungen nicht gedacht ist. Das Wort "ausgeglichen" deutet daran hin, dass lediglich die Steuerstufen an die Inflationsentwicklung angepasst werden sollen.



Die Mindestsicherung solle keinesfalls gekürzt werden, versicherte Strache. Es solle aber unterschieden werden zwischen jenen, die bereits ins System eingezahlt haben, und jenen, die das nicht getan haben. Auch Deutschkenntnisse und die Bereitschaft zum Besuch von Qualifikationskursen solle maßgeblich sein für die Höhe der Mindestsicherung, sagte Strache.



Und sonst? Die ORF-Fragesteller Hans Bürger und Nadja Bernhard versuchten relativ vergeblich, Strache mit Fragen zur Karin-Kneissl-Hochzeit und zum öffentlichen Krach mit Wolfgang Ambros in die Enge zu treiben. Strache seinerseits fiel kurzfristig zurück in seine Rolle als angriffiger Oppositionspolitiker, als er das Arbeitsleid eines Mitarbeiters der Wiener Magistratsabteilung 48 (Müllabfuhr) schilderte. Der Mann habe täglich 15 Stunden arbeiten müssen, obwohl er zu 50 Prozent invalid sei. Warum Strache das erzählte? Um die Heuchelei der SPÖ in ihrem Kampf gegen den 12-Stunden-Tag zu dokumentieren. Zuständig für die MA 48 sei übrigens die rote Wiener Stadträtin Ulli Sima, vergaß der Vizekanzler nicht hinzuzufügen. Der bevorstehende Wiener Gemeinderatswahlkampf lässt grüßen.

