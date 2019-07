Strache inserierte nicht rechtsaußen, aber bei "Alles Roger"

Heinz-Christian Strache hat es 2019 ausgelassen, rechtsradikalen Zeitschriften Inserate zukommen zu lassen. Geld floss allerdings an das Blatt "Alles Roger", das rechtspopulistisch berichtet und unter anderem den ehemaligen FPÖ/BZÖ-Politiker Peter Westenthaler als Verlagsleiter in seinen Reihen hat. Inseriert wurde zudem in großen Tageszeitungen sowie z.B. im jüdischen Magazin DAVID.

SN/APA (Fohringer)/HELMUT FOHRINGER "Das Wien" bekam größte Zuwendung von Strache