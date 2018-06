Strache kritisiert "Sultan" Erdogan für dessen Aussagen

Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für dessen Aussagen über die Schließung von Moscheen in Österreich kritisiert. Zu Erdogans Warnung, der Schritt sowie der Hinauswurf von Imamen könne einen "Krieg" zwischen Muslimen und Christen zur Folge haben, sagte der FPÖ-Chef, das sei ein "Unsinn", so Strache im Puls 4-Sommergespräch am Montagabend.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Strache steht zu den Entscheidungen