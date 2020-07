Strache nutzte Adresse in Klosterneuburg offenbar für Klage

In der Debatte um den Wohnsitz von Heinz-Christian Strache ist ein neuerliches Indiz dafür aufgetaucht, dass Strache seine Wohnadresse in Klosterneuburg womöglich nicht nur für Wochenendausflüge nutzt. Ganz im Gegenteil: Er hat diese für eine Klage gegen den vom SPÖ-Klub betriebenen Blog "kontrast.at" verwendet, wie selbiger am Freitag berichtete.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Weiter Verwirrung um Straches Wohnsitz