Strache setzt auf Entlastung durch Ibiza-Video - U-Ausschuss soll verschoben werden

Der Ex-Vizekanzler nahm am Donnerstag bei einer Pressekonferenz der Allianz für Österreich (Team HC Strache-DAÖ) zu den Ermittlungserfolgen der Soko "Tape" Stellung.

Es sei ganz in seinem Sinne, dass den Ermittlungsbehörden nun das gesamte Ibiza-Video vorliege, betonte Heinz-Christian Strache am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Der Parteiobmann der neu gegründeten Allianz für Österreich (Team HC Strache-DAÖ) lobte die "tolle Ermittlungsarbeit". Man könne sich nun ein genaues Bild machen, was auf Ibiza passiert sei. Strache hatte im vergangenen Jahr mehrfach versichert, dass ihn das gesamte Ibiza-Video entlasten würde.

Der Ex-Vizekanzler beteuerte am Donnerstag erneut, dass hier eine "kriminelle Gruppe" am Werk gewesen sei, die jahrelang geplant habe, ihn zu Fall zu bringen. Zum wiederholten Male unterstellte er auch, dass ihm womöglich illegale Substanzen verabreicht worden seien.

U-Ausschuss soll ausgesetzt werden

Strache forderte, dass der Untersuchungsausschuss ausgesetzt werden soll, bis alle Fakten eingeholt werden können. Er sei darauf eingestellt, dass der Ausschuss für ihn eine "schmerzvolle Aufarbeitung der despektierlichen Äußerungen" werde. Er habe für sein "peinliches Auftreten" aber bereits mit dem Rücktritt die Höchststrafe gezahlt. Und nur er sei so zu Schaden gekommen.

Soll das Video in voller Länge dem U-Ausschuss zur Verfügung gestellt werden? Das Video solle nicht veröffentlichen werden, weil er darin "hässliche und ungeprüfte Gerüchte über andere Personen" verbreitet habe, sagte Strache. Das Bundeskriminalamt werde alle Daten auswerten und entscheiden, in welcher Form das Textprotokoll veröffentlicht werde. Die Niederschrift werde jedenfalls belegen, dass er den Boden der Rechtsstaatlichkeit zu keinem Zeitpunkt verlassen habe.

Strache werde im U-Ausschuss alles dafür tun, damit dieser nicht zu einer "Polit-Show" verkomme, betonte zudem DAÖ-Generalsekretär Christian Höbart. Auch er sagte, dass Strache auf Ibiza eine Falle gestellt worden sei. Durch das gesamte Videomaterial komme nun aber "die gesamte Wahrheit ans Licht." Denn: Mit der Veröffentlichung von einzelnen Video-Passagen durch "ausländische, linke Medien" sei vor einem Jahr manipulativ ein "verzerrtes Bild" gezeichnet worden.

Quelle: SN