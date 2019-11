Strache verteidigt Sidlo-Bestellung

Der in der Causa Casinos ins Visier geratene Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat die Bestellung von Peter Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos Austria am Freitag verteidigt. Schuldgefühle wegen Postenschachers hat der Ex-Politiker ebenfalls nicht. "Niemals habe ich etwas Rechtswidriges im Zusammenhang mit der CASAG-Vorstands-Bestellung angeboten oder angenommen", schrieb Strache auf Facebook.

Die Vorwürfe seien "völlig haltlos", teilte Strache seinen Followern mit. Und weiter: Er sei der festen Überzeugung, "dass verantwortliche Positionen in Staatsbetrieben und staatsnahen Betrieben durch Personen besetzt werden sollten, die auch Erfahrung in der Privatwirtschaft haben". Deshalb habe er sich für die Bestellung von Sidlo eingesetzt, so Strache. Dass der FPÖ-Bezirksrat aus Wien-Alsergrund für den Job als Casinos-Vorstand nicht ausreichend qualifiziert gewesen sein könnte, bestreitet Strache und listet in dem Posting auch Sidlos Karriere-Stationen auf.

"Die Entscheidung der Bestellung oblag aber nicht mir, sondern dem Aufsichtsrat der CASAG", stellte Strache weiters klar. "Hätte dieser sich gegen Mag. Sidlo ausgesprochen, so wäre das auch zu akzeptieren gewesen. Ich hätte mich auch für jeden anderen geeigneten Kandidaten ebenso eingesetzt, aber natürlich niemals für jemanden, dessen Qualifikation allein die SPÖ-Mitgliedschaft ist", schrieb Strache mit einem Seitenhieb auf Ex-Vorstand Dietmar Hoscher, dem Strache vorwirft, direkt von der SPÖ zu den Casinos Austria gewechselt zu sein und "über keinerlei privatwirtschaftliche Erfahrung verfügt" zu haben.

"Die Nichtverlängerung des hochdotierten SPÖ-Vorstandes dürfte einige Leute derart gestört haben, dass diese völlig haltlose Vorwürfe gegen mich erhoben haben", machte sich Strache auf Facebook Luft und ergänzte: "Weit ist es gekommen in unserem Land."

Der Betriebsrat der Casinos Austria wendet sich indessen in einem offenen Brief mit einem "Hilferuf" an Organe des Unternehmens, Justiz, Politik und Medien. Alle öffentlich diskutierten Vorwürfe beträfen Vorgänge außerhalb des Unternehmens. "Casinos Austria und seine Mitarbeiter haben sich nichts zu Schulden kommen lassen!", so der Betriebsrat. Trotzdem sei nun der gute Ruf der Casinos Austria in Gefahr.

"Sollte es tatsächlich Absprachen zwischen der FPÖ und Novomatic gegeben haben, sind diese auf dem Rücken und zu Lasten des Unternehmens passiert. Der Begriff 'Casinos-Affäre' somit grundlegend falsch und irreführend, führt aber zu einer äußerst dramatischen Gesamtsituation", schreibt der Betriebsrat. Die 3.400 Mitarbeiter hätten kein Verständnis dafür, dass ihr Unternehmen "völlig zu Unrecht in Zusammenhang mit Verdacht auf Korruption und das Erkaufen politischen Wohlwollens gebracht wird" und ihm damit massiver wirtschaftlicher Schaden zugefügt werde. Die Justiz solle möglichst rasch ermitteln und Verantwortungen klar festmachen, fordert der Betriebsrat.

Quelle: APA