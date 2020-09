Strache warnt vor neuem Migrationspakt

Der ehemalige FPÖ-Obmann, Ex-Vizekanzler und nunmehrige Spitzenkandidat seiner eigenen Liste bei der Wien-Wahl, Heinz-Christian Strache, warnt vor dem neuen EU-Migrationspakt, den die Europäische Kommission am Mittwoch vorstellen will. Der Pakt wäre "ein Beitritt zum UNO-Migrationspakt durch die Hintertür und eine gefährliche Drohung für das gesamte westliche Wertesystem", erklärte Strache am Montag in einer Aussendung.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Strache hofft auf Polit-Comeback