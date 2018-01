Strache weist Antisemiten bei Akademikerball die Tür

Die FPÖ will ausgerechnet den Akademikerball, der als Treffpunkt Rechtsextremer seit Jahren heftig umstritten ist, zu einer Bühne gegen Antisemitismus machen. Für Antisemiten gebe es weder in der FPÖ noch am Akademikerball einen Platz, sagte Parteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache in einer Aussendung am Tag des Balls.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Vizekanzler Strache meldet sich vor dem Ball zu Wort