Strache will aus DAÖ Bürgerbewegung machen

Geht es nach Ex-FPÖ-Chef Strache, soll aus der Allianz für Österreich (DAÖ) eine österreichweite Bürgerbewegung werden. Am 15. Mai werden die Details dazu präsentiert, kündigte er am Donnerstag gemeinsam mit DAÖ-Obmann Karl Baron an. Diese neue Bewegung soll auch Straches Namen im Titel tragen. "Davon kann man ausgehen", sagte er auf eine entsprechende Nachfrage.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Name Strache wird im Namen der "Bewegung" vorkommen