Strache will Volksbegehren gegen Corona-"Zwangsmaßnahmen"

Der frühere Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat am Mittwoch ein Volksbegehren gegen die "unsinnigen Corona-Zwangsmaßnahmen" angekündigt. Sobald man am Sonntag mit Hilfe der Wienerinnen und Wiener in den Landtag einziehen werde, werde man ein solches österreichweit einleiten, hieß es in einer Aussendung. Die "türkis-grüne Dilettanten-Regierung" werde man in weiterer Folge auch demokratisch zum Rücktritt zwingen, prophezeite er.

SN/APA/HANS PUNZ Für Strache steht bei der Wien-Wahl viel am Spiel