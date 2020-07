Strache zu Wohnsitz: Nur am Wochenende bei der Familie in NÖ

Heinz-Christian Strache hat zwar seine öffentliche Stellungnahme zur - im Vorfeld der Wien-Wahl diskutierten - Wohnsitzfrage abgesagt. Aber im "oe24.TV"-Interview erklärte er, dass er in Wien den Hauptwohnsitz habe, in Niederösterreich nur einen Nebenwohnsitz. In Klosterneuburg verbringe er nur am Wochenende zwei Tage mit seiner Familie.

SN/apa Heinz-Christian Strache sagt, er wohnt nur am Wochenende bei seiner Familie in Klosterneuburg.