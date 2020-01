Straches Chance auf ein politisches Comeback lebt

Die Spaltung der FPÖ in Wien dürfte bald perfekt sein. Denn egal, wie die Gegenliste heißen wird: Stehe der gefallene Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache an deren Spitze, sei der Einzug in den Wiener Gemeinderat absolut in Reichweite, sagt Meinungsforscher Hajek. Allerdings gebe es noch "viele uneinschätzbare Variablen" bei dem Vorhaben.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Strache vor Politik-Comeback