"Straches Eskapaden schaden Österreich"

SN-Gespräch: SPÖ-Europapolitiker Jörg Leichtfried kritisiert FPÖ-"Nebenaußenpolitik".

Ein Vizekanzler, der öffentlich die Sinnhaftigkeit des "multiethnischen Bosnien und Herzegowina" anzweifelt; der den Kosovo als "Teil Serbien" bezeichnet; der "alles in seiner Macht stehende" für eine Verlegung der österreichischen Botschaft nach Jerusalem tun will; der "den einzigen Rechts-Außen-Abgeordneten aus Israel, der überhaupt jemanden aus der FPÖ treffen möchte", in Wien empfängt: All diese Aktivitäten von Vizekanzler und FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache haben beim europapolitischen Sprecher der SPÖ. Jörg Leichtfried, Alarmstimmung ausgelöst: "Diese Aktionen zeugen von einem hohen Ausmaß an Unverantwortlichkeit", sagt Leichtfried, der als langjähriger Delegationsleiter der SPÖ im EU-Parlament und später als Infrastrukturminister außenpolitische Erfahrungen gesammelt hat. Die "Neben-Außenpolitik", die der unzuständige Vizekanzler betreibe, sei "völlig fehl am Platz" und schade Österreich.