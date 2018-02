Strafrecht: Edtstadler verteidigt geplante Verschärfungen

Trotz praktisch einhelliger Kritik der Justiz an den Plänen zur neuerlichen Verschärfung des Strafrechts hält die Regierung den eingeschlagenen Weg für richtig.

Die mit der Einrichtung einer Expertengruppe beauftragte Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP) erklärte Montag in der "ZiB2", es sei wichtig, dass Opfer sich ernst genommen fühlten. Daher werde man nachschärfen, wo es notwendig sei.

Die Expertenkritik relativierte Edtstadler: "Wenn man mit Opfern spricht, ist das eine andere Sprache." Ihr sei es auch wichtig, "den sozialen Frieden im Land zu wahren", spielte die Staatssekretärin auf harsche Social-Media-Postings zu als zu niedrig empfunden Strafen an.

Dass sie mit der Reform beauftragt wurde und nicht das Justizministerium, sieht Edtstadler mit ihrer Kompetenz als ehemaliger Strafrichterin begründet. Die Kompetenz für die Einbringung des Gesetzes werde ohnehin beim Justizressort liegen bzw. bei jenen Ministerien, die für die beschlossenen Maßnahmen zuständig seien. Ein Ablenkungsmanöver der Koalition von der Burschenschafter-Affäre kann die Staatssekretärin nicht erkennen. Denn die Reform des Strafrechts stehe bereits im Regierungsprogramms.

Die Umsetzung der angekündigten Verschärfungen im Strafrecht werde durch das Justizministerium erfolgen, bekräftigte die Regierung am Montag. Die Arbeitsgruppe leitet die Staatssekretärin im Innenressort, Karoline Edtstadler (ÖVP), da sie selbst unter anderem als Strafrichterin tätig war.

In die Task Force werden Experten des Justizministeriums eingebunden, hieß es in einer Stellungnahme. Die politischen Entscheidungen werden vom Justizministerium bei der Umsetzung entsprechend beachtet, erklärte Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal.

Die Richtervereinigung hatte sich zuvor verwundert darüber gezeigt, dass die Arbeitsgruppe im Innenministerium angesiedelt ist.

Die Pläne der Task Force

Die von der Regierung angekündigte Task Force zur Reform des Strafrechts bei Sexualdelikten und bei Gewalt gegen Frauen und Kinder soll in den kommenden drei Wochen Gestalt annehmen. In den kommenden drei Wochen sollen Experten gewonnen werden, hieß es aus dem Büro von Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP). Erste Ergebnisse solle es im Sommer geben, den Endbericht im ersten Halbjahr 2019.

Nicht nur Experten der beiden federführenden Regierungsressorts, Justiz und Inneres, will Edtstadler in die Task Force einbinden. Zusätzlich wolle man etwa Opferschutzvereine, Staatsanwälte und Wissenschafter gewinnen, um die angepeilten Verschärfungen des Strafrechts auszuarbeiten. "Ich freue mich, dass ich meine Expertise im Strafrecht und insbesondere meine Erfahrungen aus meiner Zeit als Richterin einbringen kann", so die Staatssekretärin.

Auf mehreren inhaltlichen Ebenen erwartet sich die Regierung Ergebnisse der Task Force: Zum einen beim Strafrecht selbst, wo erst einmal eruiert werden soll, welche Möglichkeiten bei den geltenden Strafrahmen jetzt schon bestehen und an welchen "Rädchen" man noch schrauben könne. Edtstadler: "Damit das Strafrecht Wirkung zeigen kann, müssen Taten und Strafen im richtigen Verhältnis zu einander stehen. Da haben wir Handlungsbedarf."

Aber auch der Opferschutz solle nicht zu kurz kommen. Neben einer Bestandsaufnahme der bereits schon jetzt bestehenden Angebote will die Staatssekretärin etwa eine bessere Vernetzung unter den Behörden sicherstellen. Aber auch Abschreckung und Prävention sollen zum wichtigen Punkt der Arbeit werden. Niemand solle "zwei Mal zum Täter werden", heißt es aus Edtstadlers Büro.

