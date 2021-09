Streik der privaten Kindergärten in Wien

Kampf für bessere Arbeitsbedingungen. Das Personal der privaten Wiener Kindergärten geht am zwölften Oktober erstmals auf die Straße.

Das gab es noch nie: Das Kindergartenpersonal streikt, Kindergärten bleiben einen Vormittag lang geschlossen. Die Forderungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Kindergärten finden seit Jahren kaum Gehör. Aus diesem Grund hat die Gewerkschaft das Kindergartenpersonal zu Betriebsversammlungen am 12. Oktober aufgerufen. An diesem Tag bleiben private Kindergärten und Horte in Wien in der Zeit von 6 bis 12:30 geschlossen. Ausgenommen sind Betriebskindergärten, auch in den Kindergärten der Stadt Wien wird unterdessen Normalbetrieb herrschen. In Wien besuchen 70 Prozent der ...