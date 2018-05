Streit im Gemeinderat um Kriegsspiele in Wiener Moschee

Im Wiener Gemeinderat ist am Donnerstag über jüngste Vorfälle in Moscheen diskutiert worden. Die FPÖ hatte eine Sondersitzung zum Thema "Schluss mit der rot-grünen Förderung radikalislamistischer und türkisch-nationalistischer Vereinsnetzwerke!" beantragt. Sie sah ein klares Integrationsversagen der Stadt. Rot-Grün drehte den Spieß in der Debatte um und nahm den Bund in die Pflicht.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Hier sollen Kinder in Uniformen gefeiert haben