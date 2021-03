Streit um nicht gekaufte Impfstoffe tobt weiter

In der Impfstoffdebatte haben SPÖ und NEOS am Dienstag erneut Kritik an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geübt. Er sei unglaubwürdig und patze andere an, lauteten die Vorwürfe. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) ortete den Flaschenhals im Gesundheitsministerium. Dessen Chef Rudolf Anschober (Grüne) sah sich mit einer Rücktrittsaufforderung der NEOS konfrontiert. Der Grund: Österreich hat sich auch rund 1,5 Millionen Impfdosen von Johnson & Johnson entgehen lassen.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Kurz und Anschober im Brennpunkt der Kritik