Die Kanzlerpartei verstärkt nochmals ihre Linie "Koalition mit der FPÖ nur ohne Kickl". Die Freiheitlichen geben sich betont gelassen.

Nach Bundeskanzler Karl Nehammer hat nun auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) scharfe Kritik an FPÖ-Obmann Herbert Kickl geübt. Anlass ist in beiden Fällen das Nein Kickls zur österreichischen Teilnahme am europäischen Raketenabwehrschirm Sky Shield.

Nehammer bezeichnete den FPÖ-Chef ...