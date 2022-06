Streitbeilegung: Südtirol als Modell für Minderheitenfrage

Die Abgabe der "Streitbeilegungserklärung" zwischen Österreich und Italien hat sich am Samstag zum 30. Mal gejährt. Damit wurde der in den 1960er-Jahren eröffnete Streit um die Umsetzung des Pariser Vertrags zwischen den Ländern offiziell vor der UNO beendet. Viele der Redner im Rahmen des Festaktes in Bozen, unter ihnen die Außenminister der beiden Länder, sahen Südtirol als Modell für die Minderheitenfrage und nahmen Bezug auf die Lage in der Ukraine.

SN/APA/MICHAEL GRUBER Schallenberg traf seinen italienischen Amtskollegen Di Maio in Bozen