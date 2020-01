Strengere Compliance-Regeln bei FPÖ sollen Ende 2020 kommen

Die strengeren Compliance-Regeln, welcher sich die Freiheitlichen künftig unterwerfen will, sollen Ende dieses Jahres inkraft treten. Das kündigten Parteichef Norbert Hofer und Oberösterreichs Landesparteichef Manfred Haimbuchner am Donnerstag in einer Pressekonferenz nach der Reformklausur im steirischen Leoben an. Demnach sollen Richtlinien gelten, wie es sie auch in der Privatwirtschaft gibt.

SN/APA/Scheriau/ERWIN SCHERIAU Inhaltlich gab man sich bei der FPÖ zu den Richtlinien noch bedeckt