Strolz als Marke "der österreichische Macron"

Der scheidende NEOS-Chef Matthias Strolz wird in Österreich mit ähnlichen Eigenschaften wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bedacht: "Strolz ist quasi der österreichische Macron", sagte Sebastian Bayer, CEO der Young and Rubicam (Y&R) Group in Wien, im Gespräch mit der APA. Y&R macht jährlich eine Studie über die Kraft von über 1.000 Marken, darunter sind neben Firmen auch Politiker.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Ex-NEOS-Chef Strolz ist eine starke "Marke"