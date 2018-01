Strolz hält NEOS-Einzug bei LT-Wahlen für "realistisch"

NEOS-Chef Matthias Strolz hält den Einzug der Pinken bei allen vier anstehenden Landtagswahlen für "realistisch". Am schwierigsten werde der Einzug sicher in Kärnten, sagte Strolz Montagabend vor Journalisten am Rande des NEOS-Wahlkampfauftaktes in Innsbruck. Eine Regierungsbeteiligung sei indes in Salzburg am wahrscheinlichsten.

SN/APA (Expa/Gruber)/EXPA/JAKOB GRU Strolz rechnet sich Chancen aus