Strolz entscheidet nächstes Jahr über Polit-Comeback

Ex-NEOS-Chef Matthias Strolz liebäugelt offenbar mit einem Comeback in die Politik. Nachdem er ein solches zuletzt in einem "Standard"-Podcast nicht ausgeschlossen hatte, wurde er gegenüber der "Kleinen Zeitung" ein wenig konkreter: "Bis Jahresende bin ich noch gut ausgebucht, im Jänner nehme ich mir dann eine Auszeit. Dann schauen wir weiter." Die EU-Wahl im Juni komme jedenfalls "zu früh", wurde Strolz in der Online-Ausgabe der "Kleinen" zitiert.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Ex-NEOS-Chef schließt Rückkehr in Politk nicht aus