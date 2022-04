Studenten erhalten Geld für Unterricht an Sommerschule

Studierende, die an einer Sommerschule unterrichten, sollen künftig auch bezahlt werden. Pro Unterrichtsstunde sollen sie 25 Euro erhalten, sieht ein Entwurf zu einer Dienstrechtsnovelle vor, der am Mittwoch in Begutachtung geht. Wie schon bisher werden außerdem 5 ECTS-Punkte für das Studium angerechnet. Lehrer können zwischen 50 Euro pro Unterrichtsstunde und Zeitausgleich wählen. Direktoren erhalten je nach Gruppenanzahl an der Schule insgesamt zwischen 600 und 1.000 Euro.

Extra-Geld für Unterricht an Sommerschule