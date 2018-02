Studentenzahl steigt bis 2035 um 14 Prozent auf 423.000

Die Zahl der Studenten an den österreichischen Hochschulen steigt laut einer Prognose der Statistik Austria bis 2035 von 370.000 (2015/16) auf 423.000, ein Plus von 14 Prozent. Noch stärker steigt die Zahl der belegten Studien: an öffentlichen Unis um 18 Prozent, an Fachhochschulen um 24 Prozent, an Pädagogischen Hochschulen um neun Prozent und an Privatunis um 67 Prozent.

SN/APA (Gindl)/BARBARA GINDL Mehr Maturanten - Mehr Studenten