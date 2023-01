Studie: Desinteresse an Wissenschaft größer als Skepsis

Die Wissenschaft hat es in Österreich traditionell nicht leicht. Daran änderte auch Corona nichts. Kategorische Ablehnung schlägt ihr aber nur aus einem kleinen Kreis der Bevölkerung entgegen.

Dass sich die Wissenschaft in Österreich keiner besonders hohen Wertschätzung erfreuen darf, ist keine neue österreichische Gepflogenheit. Seit langem wird deshalb versucht, das Interesse auf die Wissenschaft zu lenken und so die Akzeptanz zu erhöhen. Entsprechend groß war der Schock, als die jüngste Eurobarometer-Umfrage - sie datiert aus 2021 - ergab, dass die Österreicherinnen und Österreicher die Wissenschaft im Vergleich zu den Bürgern anderer EU-Länder immer noch besonders stark bezweifeln. In einem ersten Reflex wurde das als Folge der Coronapandemie ...