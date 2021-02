Studierende dürfen zurück an die Hochschulen

Nach den Schulen kommen die Eintrittstests nun auch an Universitäten und Fachhochschulen.

Die Hochschulen sollen mit Beginn des Sommersemesters am kommenden Montag die Möglichkeit bekommen, für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen bzw. Prüfungen einen negativen Coronatest zu verlangen. Eine entsprechende Regelung soll in der geplanten Novelle zum Universitätsgesetz (UG) rückwirkend beschlossen werden. Umgesetzt wird dies von den Unis voraussichtlich nach den Osterferien Anfang April.

"Große Vorlesungen werden sich aber nicht ausgehen", betonte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Freitag. Das liege weniger an zu kleinen Hörsälen als an limitierten Zu- und Abgängen. ...